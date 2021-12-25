أبطال "خارج السيطرة" يحتفلون بعرض خاص لـ "سنة جديدة"

يحتفل المخرج محمد وفا، مساء اليوم في مدينة ٦ أكتوبر بعرض خاص لـ "سنة جديدة" وهي القصة الثالثة من مسلسل "خارج السيطرة" إحدى المنصات الإلكترونية بحضور بطلة العمل الفنانة السورية يارا قاسم والفنانة هدير عبد الناصر بالإضافة على عدد من صناع العمل.



" سنة جديدة .. انثى جديدة" بطولة نسائية لـ يارا قاسم ، دارين البايض ،هدير عبد الناصر ، فاي فؤاد وضيفة شرف الإعلامية مهيرة عبد العزيز ومن إخراج محمد وفا والقصة بمثابة فيلم مدته ساعة ونصف.



تم تصوير " سنة جديدة" في داخل إحدى الفيلات بطريق اسكندرية الصحراوي وقصص مسلسل " خارج السيطرة " مأخوذة عن المسلسل الأمريكي into the dark وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة وفريق عمل مختلف.

