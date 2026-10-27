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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مصريات إلى ربع نهائي كندا المفتوحة للإسكواش

فيروز أبو الخير
فيروز أبو الخير
محمد سمير

حجزت ثلاث لاعبات مصريات مقاعدهن في الدور ربع النهائي ببطولة كندا المفتوحة لسيدات الإسكواش، المقامة بمدينة تورونتو خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ 85 ألف دولار.

ونجحت ندى عباس، وفريدة محمد، وفيروز أبو الخير، في عبور دور الـ 16، لتواصل اللاعبات المصريات مشوارهن في البطولة، بينما حسمت فيروز أبو الخير المواجهة المصرية أمام مواطنتها نور أبو المكارم بالفوز بثلاثة أشواط دون رد.

نتائج المصريات في دور الـ16

وجاء تأهل ندى عباس بعد فوزها على الإنجليزية هولي نوتون بنتيجة 3-1، في مباراة بدأت بخسارة اللاعبة المصرية للشوط الأول بنتيجة 10-12، قبل أن تعود وتحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 11-7 و11-9 و11-7.

كما تخطت فريدة محمد عقبة ألينا بوشما، بعدما تفوقت عليها بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط 11-6 و11-7 و9-11 و11-2، لتضمن بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وفي مواجهة مصرية خالصة، تفوقت فيروز أبو الخير على نور أبو المكارم بثلاثة أشواط نظيفة، بعدما حسمت اللقاء بنتائج 11-5 و11-7 و11-4، لتنضم إلى مواطنتيها في ربع النهائي.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 9 لاعبات مصريات، هن هنا معتز، ونور هيكل، ونور أبو المكارم، وهيا علي، ورقية سالم، وزينة ميكيوي، وفيروز أبو الخير، وندى عباس، وفريدة محمد، في حضور يعكس اتساع المشاركة المصرية في منافسات الإسكواش الدولية.

كندا المفتوحة للاسكواش ربع نهائي كندا المفتوحة للاسكواش 3 مصريات سيدات الاسكواش ندى عباس فيروز أبو الخير

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