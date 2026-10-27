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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: لا مفاوضات مع البنك بشأن الجزار.. وشرقية يقترب من الأهلي

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي لم يفتح أي مفاوضات بشأن التعاقد مع لاعبين من البنك الأهلي خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بمركز قلب الدفاع، في ظل تحركات لجنة الاسكوتينج بالنادي لتحديد أبرز العناصر المرشحة لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، ضمت قائمة الترشيحات حمدي موسى مدافع نادي مسار، ومحمد شرقية مدافع مودرن سبورت، في مقدمة الأسماء المطروحة، بينما يأتي الجزار، مدافع البنك الأهلي، ضمن الخيارات التالية أمام مسؤولي القلعة الحمراء.

وتابع، في السياق ذاته، دخل الأهلي في مفاوضات مع شرقية، مدافع مودرن سبورت، من أجل الحصول على خدماته خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة، في إطار خطة النادي لتدعيم الخط الدفاعي.

واختتم، شهدت المفاوضات ترحيبًا من جانب اللاعب بالانتقال إلى صفوف الأهلي، كما أبدى نادي مودرن سبورت موافقته على الفكرة، لتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الصفقة.

النادي الأهلي الأهلي خالد الغندور البنك الأهلي محمد شرقية

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