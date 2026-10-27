أسامة نبيه: أبارك انتقال فتوح للأهلي.. ومصطفى عبده يرد: خدوا إمام عاشور لو عايزينه

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أن فريق الفارس الأبيض سيظل يحقق الانتصارات في مختلف البطولات، كلما استمر في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وصرّح نبيه بهذه الكلمات وقت حديثه عن أزمة أحمد فتوح ظهير أيسر النادي، وقال عبر شاشة (إم بي سي مصر): «لو عايزينه (النادي الأهلي) ياخدوه».



وردّ عليه مصطفى عبده نجم الأهلي السابق: «كفاية اللي خدناهم».

وعاد نبيه وقال: «لو هما عاوزين يكملوا السلسلة (انتقال إمام وبن شرقي وزيزو للأهلي) مبروك (قالها 5 مرات)»، ليرد عليه مصطفى عبده: «ناخد مين! انتوا لو عاوزين إمام خدوه».