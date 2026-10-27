الزمالك يحسم الجدل بشأن فتوح والزناري.. ويكشف حقيقة إحالة ملف جون إدوارد للنيابة

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إحالة ملف جون إدوارد إلى النيابة، وموقف النادي من رحيل أحمد فتوح ومصطفى الزناري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت تصريحات ماهر غريب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس مع الإعلامي مجدي عبدالغني، الذي تحدث عن أنباء وجود مخالفات داخل النادي وتحويل ملف جون إدوارد إلى النيابة، إلى جانب احتمالية رحيل أحمد فتوح ومصطفى الزناري حال وصول عروض مناسبة.

الزمالك يرد على أنباء إحالة ملف جون إدوارد للنيابة

ونفى ماهر غريب وجود أي قرارات داخل نادي الزمالك بشأن إحالة ملف جون إدوارد إلى النيابة، مؤكدًا عدم وجود أي معلومات رسمية من جانب النادي في هذا الشأن.

وقال مدير إدارة الإعلام بالزمالك إن النادي سيعلن أي مستجدات تتعلق بهذه الملفات حال وجودها، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة هي المسؤولة عن التعامل مع مثل هذه الأمور إذا وصل إليها أي شيء، وشدد على عدم وجود أي إجراء معلن من جانب النادي حتى الآن.

حقيقة رحيل أحمد فتوح عن الزمالك في يناير

وتطرق ماهر غريب إلى موقف أحمد فتوح، بعد حديث مجدي عبدالغني عن احتمالية رحيله إلى أحد الأندية الليبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن العرض الذي وصل إلى الزمالك لضم اللاعب كان قبل نحو شهر، من نادي الأهلي الليبي، لكن إدارة القلعة البيضاء رفضته، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

وبشأن العقوبة المالية التي وقعت على أحمد فتوح مؤخرًا، أكد ماهر غريب أن النادي أغلق هذا الملف تمامًا، بعدما اتخذ جهاز الكرة القرار المناسب من وجهة نظره، بالتنسيق بين عبد الناصر محمد، مدير الكرة، ومعتمد جمال، المدير الفني.

وأضاف أن اللاعب عاد إلى التدريبات، وأن النادي تعامل مع الواقعة وانتهى منها، مؤكدًا أن الملف أصبح مغلقًا من وجهة نظر الإدارة.

الزمالك يوضح موقف مصطفى الزناري من الرحيل

وفيما يتعلق بمصطفى الزناري، أوضح ماهر غريب أن الحديث عن رحيله حال وصول عرض مناسب يظل افتراضيًا في ظل عدم وجود عرض رسمي يناقشه النادي حتى الآن.

وتساءل مدير إدارة الإعلام بالزمالك عن إمكانية الاستغناء عن اللاعب في ظل صعوبة التعاقد مع بديل، خاصة أن باب القيد مغلق، وهو ما يجعل اتخاذ مثل هذه القرارات أمرًا يحتاج إلى حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الزمالك اضطر إلى بيع بعض اللاعبين بهدف توفير الأموال، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، ما يعكس صعوبة التعامل مع ملفات الانتقالات خلال الفترة الحالية.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن موقف النادي من اللاعبين والملفات المثارة يتحدد وفقًا للمعطيات الرسمية والقرارات التي تتخذها الإدارة، وليس بناءً على الأنباء أو الاحتمالات المتداولة.