غريب: الزمالك ملتزم بسداد مستحقات جميع لاعبي الصالات

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، التزام النادي بصرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع لاعبي فرق الألعاب الجماعية، مشددًا على أن الإدارة تدرك مسؤولياتها تجاه اللاعبين وتسعى إلى الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن صرف المستحقات يرتبط بتحسن الأوضاع المالية داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي ملتزم بسداد جميع المستحقات المستحقة للاعبي الألعاب الجماعية.

وأشار إلى أن تحسن الوضع المالي سيسهم في تسوية هذه المستحقات، بما يضمن استقرار الفرق ومواصلة استعداداتها للمنافسات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.