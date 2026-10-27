ماهر غريب: معتمد جمال وافق على فكرة ضم مدرب عام أجنبي

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من فكرة الاستعانة بمدرب عام أجنبي للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقال غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال أبدى موافقة كبيرة على الفكرة منذ طرحها، كما حظيت بقبول من إبراهيم صلاح وصلاح سليمان.

وأوضح أن الفكرة لاقت ترحيبًا من جانب أعضاء الجهاز الفني، في ظل المناقشات المتعلقة بتطوير منظومة العمل الفني داخل الفريق، بما يخدم طموحات الزمالك خلال المرحلة المقبلة، ويساعد على تحقيق أهدافه في المنافسات المختلفة.