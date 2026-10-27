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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في مشواره بالدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مباراة يتطلع خلالها الفريق الأحمر لتجاوز تعثره الأخير والعودة إلى طريق الانتصارات.

وتمثل المواجهة فرصة أمام الأهلي لاستعادة توازنه وتصحيح مساره، خاصة بعد فقدان نقطتين في الجولة الماضية، وهو ما يفرض على الفريق تحقيق نتيجة إيجابية لتجنب المزيد من التعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر نقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول القناة.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد تعادله مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت استقبال الفريق ثلاثة أهداف، ليهدر فرصة تحقيق الفوز ويحصد نقطة واحدة بدلًا من ثلاث.

ويعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الماضية، مع التركيز على تحسين التنظيم الدفاعي ورفع كفاءة استغلال الفرص الهجومية، من أجل الظهور بصورة أفضل أمام مودرن سبورت.

وفي أعقاب التعادل أمام القناة، قرر وائل جمعة، مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين، في إطار محاسبة الفريق على النتيجة وتحفيزه لتقديم أداء أفضل خلال المواجهات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني أن ينعكس ذلك على أداء اللاعبين أمام مودرن سبورت، في ظل أهمية استعادة الانتصارات وعدم التفريط في المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.

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