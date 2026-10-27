فتيات صيد 2018 يكررن الفوز على 6 أكتوبر في بطولة التميز لكرة اليد

حقق فريق فتيات كرة اليد مواليد 2018 بنادي الصيد فوزه الثاني على التوالي أمام فريق نادي 6 أكتوبر، ضمن منافسات البطولة الصيفية للتميز البارز، في نتيجة تعكس المردود الإيجابي للفريق خلال مشاركته في البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية، فوز فتيات الصيد بالمواجهة للمرة الثانية، بعد أداء شهد حماسًا ومنافسة بين اللاعبات، إلى جانب الالتزام بالروح الرياضية.

من جانبه، أكد بلال محمد، مدرب الفريق، أن الاستعداد للمباريات جاء من خلال تدريبات مكثفة، بهدف تجهيز اللاعبات للمنافسة وتطوير أدائهن في مختلف المراكز، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة قوية خلال البطولة.

وأشار مدرب فتيات الصيد إلى أن العمل لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يمتد إلى إعداد اللاعبات ومنحهن الخبرة اللازمة، في ظل أجواء تنافسية تسهم في تطوير مستواهن واكتساب المزيد من الخبرات.

وتضم قائمة الفريق: هاجر محمد قرمز، وغالية محمود السداوي، وأمينة مصطفى أشكر، وزينة عمر سيد، وليلى شادي محمد، ولينا محمد صلاح، وليان هاشم حسين، وليلى أحمد رمضان، ويمنى عبد الرحمن، وسدرة محمد الدالي، وندى محمود عمر، وزينة خالد دغيم، ورفيدة محمد حسني، وآسيا علي صلاح، وإيلا أدهم محمد.