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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 لاعبات مصريات في دور الـ16 بكندا المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

تتجه الأنظار صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة تورونتو الكندية، التي تستضيف منافسات دور الـ16 ببطولة كندا المفتوحة لسيدات الاسكواش، وسط مشاركة مصرية لافتة تعكس الحضور القوي للاعبات الفراعنة على الساحة الدولية.

وتدخل 9 لاعبات مصريات منافسات البطولة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، بجوائز مالية تصل إلى 85 ألف دولار، وهن هنا معتز، ونور هيكل، ونور أبو المكارم، وهيا علي، ورقية سالم، وزينة ميكيوي، وفيروز أبو الخير، وندى عباس، وفريدة محمد، في مهمة لمواصلة التقدم والمنافسة على المراحل الحاسمة من البطولة.

وتمنح المشاركة المصرية الواسعة البطولة أهمية خاصة بالنسبة للاعبات الساعيات إلى تعزيز حضورهن في المنافسات الدولية، ومواصلة تحقيق النتائج التي تضع الاسكواش المصري في دائرة الضوء.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، واصلت أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، انفرادها بصدارة تصنيف السيدات، بعدما حافظت على المركز الأول في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين لشهر أكتوبر الجاري.

وفي تصنيف الرجال، استمر مصطفى عسل على قمة التصنيف العالمي، ليواصل الثنائي المصري تربعه على عرش الاسكواش العالمي، بالتزامن مع انطلاق مرحلة جديدة من المنافسة في البطولات الدولية.

كندا المفتوحة للاسكواش دور الـ16 9 لاعبات الاسكواش رابطة اللاعبين المحترفين

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