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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال وإبراهيم صلاح يدعمان يوسف وائل الفرنسي.. ورسالة خاصة للاعب في الزمالك

يوسف وائل الفرنسي
يوسف وائل الفرنسي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شهدت كواليس خاصة، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب النفسي وتجهيز العناصر الشابة والوجوه الصاعدة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للعناصر التي تثبت جدارتها خلال التدريبات.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”: “حظي يوسف وائل الفرنسي، لاعب وسط الزمالك الصاعد، بدعم وتحفيز خاص على هامش المران، بعدما عقد إبراهيم صلاح جلسة سريعة معه، وجه خلالها رسالة تحفيزية للاعب، مطالبًا إياه بمواصلة الاجتهاد والتركيز في التدريبات، ومؤكدًا له أن الفرصة ستكون متاحة أمامه للحصول على دور أكبر خلال الفترة المقبلة، على غرار محمد حمد ومحمد فرج وغيرهما من اللاعبين الشباب الذين نجحوا في لفت الأنظار بفضل التزامهم واجتهادهم في التدريبات”.

وشدد على حرص معتمد جمال، المدير الفني للفريق، على دعم اللاعب بكلمات تحفيزية إضافية، من أجل رفع معنوياته والتأكيد على أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأن الاجتهاد والالتزام في التدريبات يمثلان المعيار الأساسي للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

خالد الغندور الزمالك يوسف وائل الفرنسي إبراهيم صلاح معتمد جمال

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