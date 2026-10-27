مصطفى عبده يعلن مقاطعة مشاهدة مباريات الأهلي: جسمي نمّل وفجأة مبقتش قادر

كشف مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، أنه لن يشاهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجددًا، معربًا عن غضبه الشديد من أداء اللاعبين عقب مباراة كيتارا، ومؤكدًا أن انتقاداته تأتي لصالح النادي الأهلي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات ببرنامج "الكورة مع فايق": «أنا هتكلم الكلام ده لصالح النادي الأهلي، أنا مش ببص على المصالح، الماتش اللي عدى ده كمين جامد أوي بتاع كيتارا».

وأضاف: «عموتة قال إحنا عملنا كل حاجة والفرقة دي أصلًا مجاتش وفرقة عادية، والسيطرة أصلًا بتاع الأهلي 80 في المائة.. إذا أنت بتقيّس إزاي؟».

وتابع نجم الأهلي السابق: «المشكلة في اللاعبين، أنا الماتش اللي عدى بتفرج مع ناس صحابنا، أنا قلت مش هتفرج على ماتشات النادي الأهلي تاني، أنا جسمي نمّل وفجأة مبقتش قادر.. إحنا مش بنقدم حاجة».

واستكمل مصطفى عبده هجومه على اللاعبين قائلًا: «أنا اللي مستغربه اللاعبين، إنتوا عايزين إيه؟ إنتوا بتلعبوا في النادي الأهلي، أنتوا بتقبضوا أحسن فلوس، أمال بتوع الزمالك يعملوا إيه؟ اللي مش بياخدوا فلوس».

وختم: «بتاخدوا ملايين حرفيًا، وبالمناسبة عايز أشكر ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ إنهم قللوا الفلوس، عايزين تاخدوا خمسين مليون، أجمد لعيب ياخد 20 و30، بتتشرط على النادي الأهلي ليه؟ اللي يتشرط لا، طلعه ارميه في الشارع».