قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة
الأرصاد : الخريف ربيع مصر.. والتنبؤات الجوية تساعد على تنشيط السياحة الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عبده يعلن مقاطعة مشاهدة مباريات الأهلي: جسمي نمّل وفجأة مبقتش قادر

مصطفي عبده
مصطفي عبده
علا محمد

كشف مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، أنه لن يشاهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجددًا، معربًا عن غضبه الشديد من أداء اللاعبين عقب مباراة كيتارا، ومؤكدًا أن انتقاداته تأتي لصالح النادي الأهلي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات ببرنامج "الكورة مع فايق": «أنا هتكلم الكلام ده لصالح النادي الأهلي، أنا مش ببص على المصالح، الماتش اللي عدى ده كمين جامد أوي بتاع كيتارا».

وأضاف: «عموتة قال إحنا عملنا كل حاجة والفرقة دي أصلًا مجاتش وفرقة عادية، والسيطرة أصلًا بتاع الأهلي 80 في المائة.. إذا أنت بتقيّس إزاي؟».

وتابع نجم الأهلي السابق: «المشكلة في اللاعبين، أنا الماتش اللي عدى بتفرج مع ناس صحابنا، أنا قلت مش هتفرج على ماتشات النادي الأهلي تاني، أنا جسمي نمّل وفجأة مبقتش قادر.. إحنا مش بنقدم حاجة».

واستكمل مصطفى عبده هجومه على اللاعبين قائلًا: «أنا اللي مستغربه اللاعبين، إنتوا عايزين إيه؟ إنتوا بتلعبوا في النادي الأهلي، أنتوا بتقبضوا أحسن فلوس، أمال بتوع الزمالك يعملوا إيه؟ اللي مش بياخدوا فلوس».

وختم: «بتاخدوا ملايين حرفيًا، وبالمناسبة عايز أشكر ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ إنهم قللوا الفلوس، عايزين تاخدوا خمسين مليون، أجمد لعيب ياخد 20 و30، بتتشرط على النادي الأهلي ليه؟ اللي يتشرط لا، طلعه ارميه في الشارع».

مصطفى عبده نجم الأهلي السابق النادي الأهلي عموتة ياسين منصور الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وزير الأوقاف: تدريب 300 إمام وخطيب بالقليوبية على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي

صورة موضوعية

حي جنوب الغردقة يزيل شدة خشبية لأعمدة دور سادس مخالف

خلال اللقاء

التل الكبير يخصص شباكًا بالمركز التكنولوجي لمساعدة ملاك العقارات في تقديم الإقرارات الضريبية

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد