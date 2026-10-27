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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الصومالية: قضينا على نحو 75 عنصرا من حركة الشباب

وزارة الدفاع الصومالية نجاح القوات الفيدرالية في القضاء على نحو 75 عنصراً من حركة الشباب وإصابة 56 آخرين
وزارة الدفاع الصومالية نجاح القوات الفيدرالية في القضاء على نحو 75 عنصراً من حركة الشباب وإصابة 56 آخرين
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية نجاح القوات الفيدرالية في القضاء على نحو 75 عنصراً من حركة الشباب وإصابة 56 آخرين، وذلك خلال مواجهات عنيفة شهدها إقليم باي جنوب غربي البلاد.
 

تأتي هذه التطورات الميدانية في سياق المواجهات، حيث اندلعت المعارك في منطقة "جاميعا" التابعة لمديرية برهكبا، في وقت حاولت فيه عناصر الحركة التصدي لتقدم آليات الجيش باستخدام شبكة دفاعية وسيارات مفخخة.

يأتي ذلك في إطار عملية بانودا Banooda، تحت مظلة عملية عسكرية موسعة أطلقها الجيش الصومالي مؤخراً لتطهير مناطق ولاية جنوب غرب الصومال من معاقل التنظيم.

وتقود العمليات وحدات من الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الكوماندوز النخبوية (دَنَبْ) وسلاح الجو لتأمين الممرات الاستراتيجية جنوب غرب العاصمة مقديشو.
 

الصومال حركة الشباب القوات الفيدرالية إقليم باي مقديشو الكوماندوز وزارة الدفاع الصومالية

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