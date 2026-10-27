الدفاع المدني السعودي: تحذير من خطر محتمل في مدينة نجران

أطلق الدفاع المدني السعودي إنذاراً مبكراً عبر "المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ" في مدينة نجران، وذلك للتحذير من خطر محتمل ووشيك في المنطقة.

وحول طبيعة الإجراء، فقد تم بث رسائل تحذيرية فورية مباشرة على هواتف السكان في المدن والمناطق المتأثرة للحد من الأضرار وحماية الأرواح.



أما التوجيهات الرسمية، فدعا الدفاع المدني كافة المواطنين والمقيمين في مدينة نجران إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



وفي السياق الميداني، يتزامن هذا التنبيه مع رصد تهديدات أمنية وأجواء طارئة تشهدها المنطقة والمناطق الحدودية.