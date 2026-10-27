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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: مصطفى شوبير يقطع إجازة زواجه ويعود لتدريبات الأهلي.. والأقرب للمشاركة أمام مودرن

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيقطع إجازته الخاصة بزواجه، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام مودرن سبورت.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”: “بات مصطفى شوبير الأقرب للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في ظل استعدادات الفريق للمباراة ورغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر قبل اللقاء، الذي يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري”.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في مشواره بالدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مباراة يتطلع خلالها الفريق الأحمر لتجاوز تعثره الأخير والعودة إلى طريق الانتصارات.

وتمثل المواجهة فرصة أمام الأهلي لاستعادة توازنه وتصحيح مساره، خاصةً بعد فقدان نقطتين في الجولة الماضية، وهو ما يفرض على الفريق تحقيق نتيجة إيجابية لتجنب المزيد من التعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ومن المقرر نقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول القناة.

مصطفى شوبير شوبير الأهلي مودرن سبورت أخبار الأهلي

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