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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرداد وحنان مطاوع وعبدالوهاب الأبرز.. أحمد خالد يعلن انتهاء تصوير خارج السيطرة

أحمد خالد وفريق عمل
أحمد خالد وفريق عمل حلقه الفرصة

وجه المخرج أحمد خالد، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الشكر إلي العاملين معه في مسلسل خارج السيطرة ، والذى يتم عرضه حاليا علي منصه شاهد . 

 

وعلق المخرج أحمد خالد قائلا : " فركش تصوير مشروع خارج السيطرة ، وبعد عرض الفرصة وهي الحلقة الأولى من الأربع حلقات المصرية اللي اخرجتهم من المشروع #خارج_السيطرة أحب أشكر ناس كتير جداً لهم الفضل في خروج المشروع للنور.. ولولا مجهودهم وتفانيهم ماكانش هايتعمل او ممكن يتحقق من غيرهم 


وتابع المخرج أحمد خالد حديثه : “ انا فخور بكل حد شارك معايا المشروع ده وكل فرد اشتغل فيه ” . 

 

واستكمل أحمد خالد :" شركة الانتاج اللي شرفت بالعمل معها واللي كانت من افضل التجارب ليا في العمل مع فريق انتاج مهتم بتنفيذ العمل على اكمل وجه". 

 

واختمم أحمد خالد حديثه قائلا :" عايز اتكلم عن كل واحد ودوره في المشروع بس مش هاينفع بوست واحد. 
فخور بكل فرد شارك في المشروع ". 

 

وبدأ عرض أولي حلقات مسلسل خارج السيطرة عبر منصه شاهد vip ، ومن المقرر طرح حلقة أسبوعيا من العمل الذى تدور أحداثه في إطار منفصل ، الاسبوع الماضي. 

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مسلسل "خارج السيطرة " يقوم  ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم  حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

 

مسلسل خارج السيطرة، إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية ، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج ألحلقات المصرية  أحمد خالد.

 

ويتناول مسلسل خارج السيطرة  قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

 

مسلسل خارج السيطرة يعد عودة لحسن الرداد الي الدراما بعد غياب سنوات منذ وفاة والدته ، حيث كان قد ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل ملوك الجدعنة ، والذى قام ببطولته عمرو سعد ومصطفي شعبان .

 

مسلسل خارج السيطرة من المقرر أن يقوم ببطولته الحلقات المصرية عدد من الفنانين علي رأسهم فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع.

أحمد خالد مصطفى شعبان حنان مطاوع منصة شاهد خارج السيطرة شبح البدروم

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