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فن

هدير عبد الناصرلـ صدى البلد: سعيدة بنجاح شخصية مروة في لؤلؤ

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة هدير عبد الناصر، عن سعادتها البالغة بنجاح شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "لؤلؤ".

قالت هدير، في تصريح لـ "صدى البلد": "سعيدة بتجسيد شخصية مروة في مسلسل لؤلؤ وبالنجاح الكبير الذي حققته على مستوى الشارع، والسوشيال ميديا كما أشارت هدير إلى مشاركتها في عمل درامي في رمضان المقبل 2021.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


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