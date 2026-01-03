تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية مساء اليوم السبت، حينما يحل ضيفًا على غريمه إسبانيول في ديربي كتالونيا المرتقب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب كورنيا إل برات، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية اللقاء وحساسيته التاريخية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل برشلونة المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم، جعلته المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب. في المقابل، يعيش إسبانيول موسمًا جيدًا هو الآخر، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

عودة أراوخو وموقفه من المشاركة

شهدت تدريبات برشلونة خلال الأيام الماضية عودة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، بعد غيابه لفترة قصيرة حصل خلالها على راحة بسبب معاناته من حالة نفسية سيئة. ورغم عودته إلى المران الجماعي، إلا أن موقفه من المشاركة في مباراة الديربي لا يزال غير واضح، في انتظار قرار الجهاز الفني.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المنتظر أن يعتمد برشلونة على تشكيل متوازن يجمع بين الشباب والخبرة، حيث يتوقع أن يكون:

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها.

خط الهجوم: فيران توريس.

مواجهة تحمل الكثير من الندية

تحمل مباريات الديربي دائمًا طابعًا خاصًا، إذ يسعى برشلونة لتأكيد تفوقه ومواصلة الابتعاد بالصدارة، بينما يأمل إسبانيول في تحقيق مفاجأة تعزز من موقعه بين الكبار وتمنحه دفعة معنوية قوية فيما تبقى من الموسم



