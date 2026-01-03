التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2025 باختيار الجماهير..وموقف صلاح

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التشكيل المثالي لعام 2025، والذي جاء باختيار الجماهير، في نتيجة حملت مفاجآت بارزة، أبرزها غياب النجم المصري محمد صلاح وعدد من لاعبي ليفربول، رغم تتويج الفريق بلقب البريميرليج في موسم 2024-2025.

وشهد التشكيل المثالي سيطرة واضحة من جانب لاعبي أرسنال، الذين تواجد منهم أربعة أسماء، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال عام 2025، بينما غابت أسماء مؤثرة من صفوف ليفربول، وعلى رأسها محمد صلاح، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير.

وجاء اختيار التشكيل المثالي بعد تصويت جماهيري واسع، شارك فيه المشجعون من قائمة ضمت 123 لاعبًا، حيث تم الاعتماد على مستوى الأداء والاستمرارية والتأثير داخل الملعب على مدار عام 2025 كاملًا.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2025 باختيار الجماهير

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)

ديفيد رايا (أرسنال) خط الدفاع: مونوز وجويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، جابرييل وتيمبر (أرسنال)

مونوز وجويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، جابرييل وتيمبر (أرسنال) خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، روجرز (أستون فيلا)

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، روجرز (أستون فيلا) خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، سيمينيو (بورنموث)

ويأتي هذا التشكيل ليعكس توجهات الجماهير وتقييمها لأبرز نجوم المسابقة خلال العام، في ظل منافسة قوية شهدها الدوري الإنجليزي على مستوى الأداء الفردي والجماعي.