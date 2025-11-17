قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
رياضة

أحمد عبد الباسط يطرح سؤالًا بشأن مباراة منتخب مصر الودية أمام كاب فيردي

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

طرح الإعلامي أحمد عبدالباسط سؤالًا بشأن مباراة منتخب مصر الودية أمام كاب فيردي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك:"ما هي توقعاتك لمباراة منتخب مصر الودية أمام كاب فيردي؟".


استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، على خوض مباراة ودية واحدة فقط أمام منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 في المغرب.

وجاء هذا القرار بعد دراسة جدول المباريات الدولية وحرص الجهاز الفني على تجهيز الفريق بشكل مناسب قبل انطلاق البطولة.

وسحبت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي، جنوب إفريقيا، وأنجولا. وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، بعد زيادة العدد من 16 فريقًا ابتداءً من نسخة 2019.

الإعلامي أحمد عبدالباسط مباراة منتخب مصر منتخب مصر الودية منتخب مصر كاب فيردي اتحاد الكرة

المزيد

