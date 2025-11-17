مصر ضد نيجيريا.. اختبار واحد للفراعنة قبل أمم افريقيا في المغرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، على خوض مباراة ودية واحدة فقط أمام منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 في المغرب.

وجاء هذا القرار بعد دراسة جدول المباريات الدولية وحرص الجهاز الفني على تجهيز الفريق بشكل مناسب قبل انطلاق البطولة.

وسحبت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي، جنوب إفريقيا، وأنجولا. وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، بعد زيادة العدد من 16 فريقًا ابتداءً من نسخة 2019.