حسام حسن يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، التشكيل الأساسي لمواجهة الجزائر، اليوم الإثنين، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر شبكة قنوات أون سبورت.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الجزائر:

محمد عواد - كريم العراقي - عمر فايد - رجب نبيل - كريم فؤاد - غنام محمد - أكرم توفيق - محمد النني - مصطفى سعد - محمد مسعد - حسام حسن.

ويفتقد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، فى ودية الجزائر الثانية خدمات منتخب مصر الثانى الرباعى ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي، بعدما تم استبعادهم من قائمة المعسكر الحالي.

يأتي استبعاد الرباعي ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي ، عن ودية منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر، بعدما تبين من الفحص الطبي بتعرضهم لإصابات مختلفة.

ونجح منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام نظيره منتخب الجزائر الذي يقوده فنيا مجيد بوقرة مساء الجمعة الماضي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.