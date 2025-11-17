قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نفسي أبقى زى الخطيب | ماذا قال محمد صلاح عن والده؟

يسري غازي

سلط محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الضوء على مشواره الكروي وأمنيته فى بداية خوض تجربة الإحتراف بدوريات أوروبا.



قال محمد صلاح عبر تصريحات تليفزيونية: خلال فترة لعبي في المقاولون العرب كان في بعض اللاعبين بيستهزئوا بيا وبملابسي وبيقولوا عني "فلاح". بس أنا ما كنتش برد عليهم، لكن كنت بروح الحمام وأعيط ، لأني ما كنتش عايز أدخل في أي مشاكل مع حد.



تابع محمد صلاح : لما سافرت سويسرا علشان الاحتراف ماكانش حد يعرفني هناك، والناس كانت بتعاملني عادي خالص، مش كنجم كورة زي ما كنت متوقع. وساعتها فضلت أفكر طب أرجع مصر وأنضم للأهلي أو الزمالك وأبقى نجم هناك؟ بس في الآخر وقفت التفكير ده علشان أعرف أكمل مشواري وأتعايش مع الوضع وأكمّل تجربتي الاحترافية بشكل طبيعي.



أضاف محمد صلاح: كنت دايمًا بحلم أبقى زي بعض اللاعبين الكبار، زي كابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الخطيب، لأنهم كانوا الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.



واصل محمد صلاح: كنت مسافر سويسرا وأنا شاب صغير جاي من مصر، وبدأت أتفرج على فيديوهات مصطفى محمود وإبراهيم الفقي علشان أعرف الناس دي وصلت للنجاح إزاي.
 


استطرد محمد صلاح: بعد ما وصلنا لكأس العالم حسّيت قد إيه الناس مرتبطين بيا، مش بس كلاعب لكن كإنسان كمان وإنهم بيشوفوا فيا قدوة لأولادهم. اللحظة دي خلتني أحس إن تأثيري أكبر بكتير من مجرد كرة قدم.واختتم محمد صلاح ️حديثه قائلا: الشخص الوحيد اللي كان مؤمن بيا بجد هو والدي كان بيصرف من جيبه ومش عارف إذا كنت هنجح ولا لأ ووالدتي كانت دايمًا خايفة عليّا لكن والدي كان واقف ورايا في كل خطوة فعمري ما أقدر أنكر فضله هو ضحّى وبيخسر فلوس علشان يشوف ابنه بيلعب كرة وعشان كده أنا مدين له بكل حاجة وصلت لها.

