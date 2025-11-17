هل يعود إلى الزمالك؟.. جوميز يطالب إدارة الفتح بهذا الأمر

كشف تقرير صحفي، عن طلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح السعودي، بشأن تدعيمات الفريق الشتوية.

وارتبط اسم جوميز بالعودة إلى تدريب الزمالك بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، إلا أن طلب المدرب بضم صفقات جديدة في يناير المقبل، يؤكد استمرار البرتغالي مع نادي الفتح.

جوميز يطلب ضم 3 لاعبين

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن جوميز طلب من إدارة الفتح ضم 3 لاعبين لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناءً على رغبته في تدعيم نواقص الفريق خلال الفترة القادمة.



وأضافت أن المدرب البرتغالي يرغب في ضم عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى عبدالله رديف، وعبدالإله المالكي، وستعمل الإدارة على حسم هذه الصفقات".



ويبحث نادي الفتح، عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري هذا الموسم.