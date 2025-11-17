بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال

تأهل منتخب النرويج إلي نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك بينما يخوض منتخب إيطاليا الملحق الأوروبي النهائي لـ مونديال 2026.





وقاد إيرلينج هالاند منتخب النرويج لـ تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيطاليا على ملعب سان سيرو وسجل هدفين فى الشوط الثاني فى شباك دونا روما حارس الآتزوري.منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك نجح في تحقيق إنجاز كبير إلي أقصي درجة واكتسح منتخب إيطاليا بقيادة جينارو جاتوزو برباعيه مقابل هدف بعد ريمونتادا خيالية وتأهل رسميا إلي كأس العالم بعد غياب 28 عاما.مشوار منتخب النرويج خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك حقق خلاله الفوز فى جميع مبارياته وحقق أحفاد الفايكنج العلامة الكاملة بـ 24 نقطة من 8 مباريات كأول منتخب يحقق هذا الإنجاز رفقة نظيره منتخب انجلترا.





خلال مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك منتخب النرويج فاز على ايطاليا بثلاثية في مباراة الذهاب وأربعة في الإياب.





وحقق منتخب النرويج الفوز على الكيان الصهيوني بـ أربعة أهداف في لقاء الذهاب وخمسة أهداف فى مباراة الإياب كما فاز على نظيره منتخب مولدوفا بخمسة أهداف في لقاء الذهاب و11 هدفا فى لقاء الإياب وسجل 37 هدفا كـ أقوي خط هجوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ ملحق كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.





رحلة منتخب النرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك شهدت تخصيص أحفاد الفايكنج إيرادات مباراتهم مع منتخب الكيان الصهيوني لـ دعم أشقائنا في غزة يعكس موقف إنساني كبير من جانب المنتخب النرويجي فى تصفيات أوروبا المؤهلة لـ المونديال.