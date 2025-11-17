قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال

مباراة إيطاليا والنرويج
مباراة إيطاليا والنرويج
يسري غازي

تأهل منتخب النرويج إلي نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك بينما يخوض منتخب إيطاليا الملحق الأوروبي النهائي لـ مونديال 2026.
 


وقاد إيرلينج هالاند منتخب النرويج لـ تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيطاليا على ملعب سان سيرو وسجل هدفين فى الشوط الثاني فى شباك دونا روما حارس الآتزوري.منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك نجح في تحقيق إنجاز كبير إلي أقصي درجة واكتسح منتخب إيطاليا بقيادة جينارو جاتوزو برباعيه مقابل هدف بعد ريمونتادا خيالية وتأهل رسميا إلي كأس العالم بعد غياب 28 عاما.مشوار منتخب النرويج خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك حقق خلاله الفوز فى جميع مبارياته وحقق أحفاد الفايكنج العلامة الكاملة بـ 24 نقطة من 8 مباريات كأول منتخب يحقق هذا الإنجاز رفقة نظيره منتخب انجلترا. 
 


خلال مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك منتخب النرويج فاز على ايطاليا بثلاثية في مباراة الذهاب وأربعة في الإياب.
 


وحقق منتخب النرويج الفوز على الكيان الصهيوني بـ أربعة أهداف في لقاء الذهاب وخمسة أهداف فى مباراة الإياب كما فاز على نظيره منتخب مولدوفا بخمسة أهداف في لقاء الذهاب و11 هدفا فى لقاء الإياب وسجل 37 هدفا كـ أقوي خط هجوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ ملحق كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.
 


رحلة منتخب النرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك شهدت تخصيص أحفاد الفايكنج إيرادات مباراتهم مع منتخب الكيان الصهيوني لـ دعم أشقائنا في غزة يعكس موقف إنساني كبير من جانب المنتخب النرويجي فى تصفيات أوروبا المؤهلة لـ المونديال.

منتخب النرويج منتخب إيطاليا هالاند تصفيات ملحق أوروبا للمونديال جاتوزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

المتحف المصري الكبير

مدير أتيليه بروكنر الألماني: تصميم المتحف المصري الكبير كان تحديًا استثنائيًا

الأراضي الزراعية

مسؤول أممي سابق: 34% من الأراضي الزراعية في العالم تتدهور بفعل الأنشطة البشرية

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد