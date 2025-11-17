قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

يتلقي منتخب ألمانيا مع سلوفاكيا، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتسلح منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان بعاملي الأرض والجمهور، لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويكفي منتخب ألمانيا التعادل في لقاء اليوم، لضمان التأهل المباشر إلى مونديال 2026.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما يحل منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بـ6 نقاط ولوكسمبورج في قاع الترتيب بدون رصيد.

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ريد بول أرينا”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب سلوفاكيا في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على ألمانيا وانتزاع بطاقة الصعود.

وتلقى منتخب سلوفاكيا هزيمة وحيدة في تصفيات كأس العالم كانت أمام ألمانيا بهدفين دون رد.

ألمانيا سلوفاكيا كأس العالم مباراة ألمانيا وسلوفاكيا

