أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
رياضة

الزمالك يواصل التدريب على ستاد الكلية الحربية ولا نية للعودة للنادي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن تدريب نادي الزمالك.

تدريب الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك مستمر في التدريب على ستاد الكلية الحربية ولا نية للعودة للتدريب في النادي".

الزمالك يتحرك سريعا لحل أزمة فيريرا قبل تصعيدها إلى فيفا

ويسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن لحسم أزمة المدير الفني السابق يانيك فيريرا قبل أن تتصاعد إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة.

وبدأت إدارة النادي الأبيض فتح قنوات تفاوض جديدة مع المدرب البلجيكي من أجل تفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين، والذي يقضي بحصول فيريرا على قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب أربعة أشهر.

ويهدد فيريرا باللجوء إلى "فيفا" والمطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية في العقد، والتي تقدر برواتب سبعة أشهر، خاصة أنه لم يتقاضَ أي مبلغ مالي منذ صدور قرار إقالته من تدريب الفريق.

وتسود حالة من القلق داخل الزمالك خشية تعرض النادي لعقوبات مالية جديدة، حال تقدم المدرب بشكوى رسمية للحصول على قيمة عقده بالكامل، خصوصاً بعد تراكم الغرامات الأخيرة على النادي والتي بلغت نحو مليون دولار يجب سدادها سريعاً لرفع عقوبة الإيقاف المفروضة مؤخراً.

الزمالك الاهلي احمد حسن تدريب الزمالك القلعه البيضاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

مشاهد عنــ.ف وايحاءات.. قرار عاجل بشأن محاكمة التيك توكر لوشا

كلب ضال يعقر 5 أشخاص بمنشأة القناطر والطب البيطري يتحفظ عليه

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

