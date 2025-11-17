مواعيد مباريات الزمالك الكونفدرالية .. وزيسكو أول التحديات

يستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.



مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

• الجولة الأولى الزمالك × زيسكو - 23 نوفمبر 2025 بمصر

• الجولة الثانية كايزر تشيفز × الزمالك - 30 نوفمبر 2025 - في جنوب إفريقيا

• الجولة الثالثة الزمالك × المصري - 25 يناير 2026 - مباراة الزمالك

• الجولة الرابعة المصري × الزمالك - 1 فبراير 2026 - مباراة المصري

• الجولة الخامسة زيسكو × الزمالك - 8 فبراير 2026 - بزامبيا

• الجولة السادسة الزمالك × كايزر تشيفز - 15 فبراير 2026 - بمصر