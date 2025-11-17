يواجه عقوبة الهبوط | إيقاف قيد الإسماعيلي بفرمان من الـ فيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا يلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقات المهاجم البوليفى كارميلو عقب تقديمه شكوي ضد قلعة الدراويش للمطالبة بمستحقاته المالية.



وتضمن قرار الفيفا إلزام النادي الإسماعيلي بسداد 550 ألف دولار بواقع 389 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة تأخير سنوية بنسبة 18% وعقوبة تأخير قدرها 50 ألف دولار إلى جانب غرامة 20 ألف فرنك سويسري تدفع للفيفا.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد النادي الإسماعيلي لحين سداد مستحقات البوليفي كارميلو وفقا للقرار الصادر من جانب الفيفا.



وفى حال عدم السداد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المستحقات الخاصة بـ المهاجم البوليفي كارميلو سوف يتم خصم 6 نقاط تلقائيًا دون الحاجة لأي قرارات إضافية وقد يصل الأمر إلي عقوبة تصل للهبوط إذا استمر عدم السداد.



كان عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية كشف عن إيقاف قيد جديد لـ نادي الزمالك صادر بالتحديث الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حتي اليوم الخميس.



قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا هم:

الإسماعيلي 5 قضايا

الزمالك 4 قضايا

ايسترن كومباني 4 قضايا

مركز شباب تلا بالمنوفية قضية

نادى راية قضية



وتابع عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية : القائمة محدثة حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025.

