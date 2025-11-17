4 نجوم| منتخب مصر لـ المحليين يفتقد القوة الضاربة أمام ودية الجزائر

يلتقي منتخب مصر الثاني ، بقيادة حلمي طولان، نظيره منتخب الجزائر فى الرابعة من عصر اليوم الإثنين فى المباراة الودية الثانية ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الجزائر، الذى يقوده فنيا مجيد بوقرة عصر اليوم فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر خلال شهر ديسمبر القادم.

غيابات منتخب مصر الثاني بـ ودية الجزائر



يفتقد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، فى ودية الجزائر الثانية خدمات منتخب مصر الثانى الرباعى ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي، بعدما تم استبعادهم من قائمة المعسكر الحالي.



يأتي استبعاد الرباعي ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي ، عن ودية منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر، بعدما تبين من الفحص الطبي بتعرضهم لإصابات مختلفة.



ونجح منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام نظيره منتخب الجزائر الذي يقوده فنيا مجيد بوقرة مساء الجمعة الماضي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.



وحرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.



وأثنى المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ، خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، مشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.