توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
رياضة

4 نجوم| منتخب مصر لـ المحليين يفتقد القوة الضاربة أمام ودية الجزائر

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر
يسري غازي

يلتقي منتخب مصر الثاني ، بقيادة حلمي طولان، نظيره منتخب الجزائر فى الرابعة من عصر اليوم الإثنين فى المباراة الودية الثانية ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الجزائر، الذى يقوده فنيا مجيد بوقرة عصر اليوم فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر خلال شهر ديسمبر القادم.

غيابات منتخب مصر الثاني بـ ودية الجزائر
 

يفتقد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، فى ودية الجزائر الثانية خدمات منتخب مصر الثانى الرباعى ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي، بعدما تم استبعادهم من قائمة المعسكر الحالي.

يأتي استبعاد الرباعي ياسين مرعى وعمرو السولية وأحمد ربيع ومصطفى شلبي ، عن ودية منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر، بعدما تبين من الفحص الطبي بتعرضهم لإصابات مختلفة.

ونجح منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام نظيره منتخب الجزائر الذي يقوده فنيا مجيد بوقرة مساء الجمعة الماضي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وحرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.


وأثنى المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ، خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، مشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

منتخب مصر الجزائر منتخب المحليين كأس العرب حلمي طولان

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

