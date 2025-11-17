قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
رياضة

مدرب الكونغو آمن بحارسه| حلم فايولو يطيح بـ نسور نيجيريا من المونديال

منتخب الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية
يسري غازي

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر لـ ملحق نهائيات كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك بعد الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ المونديال.

كان الوقت الأصلي لـ مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر ونظيره منتخب نيجيريا قد إنتهى بالتعادل الايجابي 1-1 بين الفريقين.

جاء هدف منتخب نيجيريا عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة 3 فيما جاء هدف الكونغو عن طريق إيليا ميشاك في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

ومن المنتظر أن يقام ملحق التصفيات في شهر مارس المقبل من أجل آخر فرصة التأهل إلى المونديال.

وشهدت مباراة نيجيريا قيام الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية قبل ركلات الترجيح سحب الحارس الأساسي ونزول الحارس الاحتياطي فايولو.

واعتبر الجميع أن قرار الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية قبل ركلات الترجيح سحب الحارس الأساسي ونزول الحارس الاحتياطي فايولو أنه قرار فني بحت.


الغريب كما كشفته تقارير إعلامية أن فايولو حارس منتخب الكونغو الديمقراطية الإحتياطي في الأصل ليس متخصصا في التصدي لـ ركلات الترجيح والموسم الماضي في الدوري السويسري تم تسديد 5 ضربات جزاء نحوه ولم يتصدي لأي واحدة منها مشيرة إلي أنه فى الوقت الراهن ملازم لـ الدكة في الدوري الأرميني ومع منتخب بلاده منذ انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ المونديال.

وذكرت التقارير الإعلامية أن السر وراء دفع الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية للتصدي لـ ركلات الترجيح أنه قال قبل المباراة إن الحارس الإحتياطي فايولو حكى له منذ فترة أنه راى حلما أن مباراة نيجيريا سوف تنتهي بالتعادل وأنه في الحلم شاهد لاعبي منتخب نيجيريا وطريقة تسديدهم ركلات الترجيح.

ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية آمن بحلم حارسه الإحتياطي فايولو واستعان بخدماته فى التصدي لـ ركلات الترجيح أمام منتخب نيجيريا.

وأشارت إلي أن الحارس الإحتياطي لـ منتخب الكونغو الديمقراطية فايولو غير المتخصص فى ركلات الترجيح نجح فى التصدي أمام منتخب نيجيريا إلي ضربتي جزاء وواحدة أخري أهدرها لاعب النسور النيجيرية ومن ثم طارت الكونغو للملحق العالمى وفايولو انقلب من بديل هادئ إلي بطل بلد.

