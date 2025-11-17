كاب فيردي يتقدم علي منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء

نجح منتخب كاب فيردي في التقدم علي منتخب مصر، بهدف نظيف وذلك في الدقيقة 7 من عمر المباراة، وذلك في إطار اللقاء الودي المقام بين الفريقين.

وجاء الهدف عن طريق، جووول الأول لصالح منتخب كاب فيردي، عن طريق غاري رودريغيز.

وذلك بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب كاب فيردي بعد عرقلة من محمد هاني للاعب هيليو فاريلا في منطقة الجزاء.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.