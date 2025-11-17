بعد العروض الخليجية.. شوبير يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات تجديد النادي الأهلي لعقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المالي أليو ديانج.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ''الأهلي لا يزال ينتظر عودة ديانج من معسكر مالي من أجل تحديد موقفه من التجديد واللاعب لديه عروض خليجية على رأسها، عرض من السعودية، الأهلي يسعى للتجديد مع ديانج ولكنهم لن ينتظروا طويلاً، النادي يجهز عرضًا لديانج وسيعرف موقفه في الفترة المقبلة".

وتابع: "بناءً على موقف ديانج سيتحدد موقف الأهلي تجاه حامد حمدان، لأنه من الطبيعي أن يفتقد الأهلي لاعب في غاية الأهمية وهو ديانج، لذلك سيحتاج تعويضه بشكل سريع''.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

ويكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.