زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
بيان رسمي.. الجيش الملكي المغربي يفاجئ الأهلي بهذا القرار

محمد السعيد

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي عن تغيير ملعب مباراته ضد الأهلي في الجولة الثانية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم 28 نوفمبر الجاري في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

بيان الجيش الملكي

وقال الجيش الملكي في بيان: “تُخبر إدارة نادي الجيش الملكي جماهيرها الوفية أنه، على إثر عملية تأهيل وترميم العشب التي يشهدها المركّب الرياضي مولاي عبد الله استعدادًا لاحتضان المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا، وبالتنسيق مع السلطات، تقرّر أن تُجرى مباراة نادي الجيش الملكي ضد النادي الأهلي المصري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط”.

ويوجد الأهلي في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة الجيش الملكي المغربي  وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

ويكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي،  يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

