حسن عصفور يكشف كواليس قرار إجراء انتخابات 2006 الفلسطينية وتأثير الضغط الدولي

عبد الخالق صلاح

قال المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن محمود عباس (أبو مازن) تلقى خبر انسحاب شارون من قطاع غزة دون أي اتصال مسبق: "فقلت له ما حكوا مع الخارج، قال لي: نهائي، لم يتصل أحد ولم يبعثوا لك أي شيء، أنا سمعت زيي زي الآخرين، الرسالة كانت واضحة: بدهمش إيانا."

وأشار عصفور خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن أبو مازن كان يفكر في إجراء انتخابات لمجلس تشريعي، لكنه نصحه بتأجيلها نظرًا للظروف الصعبة: "قلت له: أي انتخابات؟ إحنا حنخسر، لأن الجو العام كان محاصرًا ومدمرًا منذ أربع سنوات، وحماس كانت تحصل على تمويل من دول الخليج والأميركيين، وحتى جزء من الأمن كان يتلقى أموالًا من حماس."

وأضاف أن التمثيل الانتخابي كان متوازنًا بين فتح وحماس، وأن فوز حماس لم يكن دليلاً على تفوق شعبيتها: "في يناير 2006، كانت القائمة النسبية تقريبًا متساوية بين فتح وحماس، والفردي حماس مرشح واحد مقابل 6 من فتح، وهذا كان يعني فوز مرشح حماس، لكن الحقيقة أن الشعب الفلسطيني كان متساويًا تقريبا، وفتح كانت الأقوى بنسبة بسيطة جدًا."

واختتم عصفور بالتأكيد على أن التضليل الإعلامي ساهم في المبالغة في شعبية حماس: "الفوز لم يكن دليلًا على أن حماس أكثر شعبية، كما يروج البعض، بل فتح ظلت الأقوى رغم كل الظروف الصعبة."

