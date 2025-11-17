قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الغندور يتغنى بنجم منتخب مصر: قدم مباراة كبيرة وهو الأفضل

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور بأداء اللاعب عمر مرموش من مواجهة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي .

و كتب الغندور عبر فيسبوك:عمر مرموش قدم مباراة كبيرة و اعتقد انه افضل لاعب في المباراة

وانتهت مباراة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية، قبل أن تحسم مصر المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

افتتح كاب فيردي التسجيل مبكرًا عن طريق رودريجز من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يعادل عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 57. 

وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا حتى نهاية المباراة.


شهدت المباراة محاولات هجومية عدة من المنتخب المصري، وتصديات حارس كاب فيردي لإنقاذ مرماه من تسديدات عمر مرموش، كما أجرى حسام حسن تغييرات هجومية لتعزيز خط الهجوم.

قاد المباراة طاقم تحكيم إماراتي برئاسة رضوى المنصوري، وضم المساعدين محمد أحمد يوسف وأمير عبدالله، والحكم الرابع سيف نبيل.

تشكيل منتخب مصر الأساسي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني، أحمد فتوح
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية، محمود صابر
الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد

