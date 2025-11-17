قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد حجازي مرفوض فى منتخب مصر الثاني بـ كأس العرب| تفاصيل

أحمد حجازي
أحمد حجازي
يسري غازي

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، أن الفريق القومي لن يضم لاعبين لصفوفه رغمًا عنهم في كأس العرب المقرر إقامته في قطر.



وقال أحمد حسن في تصريحات للصحفيين عقب ودية منتخب مصر الثاني والجزائر: “أحمد حجازي ولاعبين آخرين رفضوا الانضمام لنا، ولن يتواجد معنا لاعبين رغمًا عنهم”.



وأضاف: “لدينا مجموعة لاعبين رجال، مثل أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية، فهم قادة بمعنى الكلمة”

وواصل: “نعد بالمنافسة القوية في كأس العرب، رغم الصعوبات التي واجهها هذا المنتخب”.



وأتم تصريحاته موضحًا: “طلبنا تأجيل مباريات ولم يحدث، نواجه عدة صعوبات، لكننا نعد بالمنافسة في البطولة”.

 

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر وديا

تعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان سلبيا مع نظيره الجزائر في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات منتخب ب لبطولة كأس العرب.



وشهد الشوط الأول ضغطا مستمرا من جانب منتخب مصر دون وجود أي خطورة على مرمى الجزائر الذي تراجع دفاعيا.



وفشل منتخب مصر في ترجمة الفرص التي أتيحت له لأهداف وسط محاولات على استحياء من جانب المنتخب الجزائري دون هجمة واعدة.



وحقق منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان الفوز في الودية الأولى على منتخب الجزائر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تم خوضها يوم الجمعة الماضي.



سجل الجزائري عادل بولبينة الهدف الأول في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، ثم جاء هدف عكسي لمنتخب مصر عن طريق الجزائري عماد الدين عزي في الدقيقة 40 عن طريق الخطأ إثر تمريره عرضيه من محمد شريف.



سجل نسيم الغول الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 67 ولكن تعادلت مصر مرة أخري عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 81 و من ثم أحرز حسام حسن هدف التقدم لصالح مصر في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
 

قائمة منتخب مصر فى كأس العرب 
في حراسة المرمى: محمد عواد، علي لطفي، محمد بسام، محمود جادفي خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، أحمد سامي، محمود حمدي «الونش» ، ياسين مرعي، هادي رياض، عمر فايد.في خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، محمد عادل، غنام محمد، محمد مجدي «أفشة»، مصطفى سعد، محمد مسعد، إسلام سمير، إسلام عيسى.في خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، أحمد عاطف «قطة»، مروان حمدي.
 

موعد بطولة كأس العرب
أرسل منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد خاطب جميع المنتخبات المشاركة بضرورة إرسال القوائم النهائية قبل 20 نوفمبر، على أن تشمل اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية.

