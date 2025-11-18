بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

شهد قطاع صناعة السيارات في الصين خطوة تكنولوجية رائدة تمثلت في إدخال روبوتات متطورة ومصممة خصيصا للمساعدة في مهام التجميع داخل المصانع، وتهدف هذه الخطوة- التي كشفت عنها قناة "No Limits" على تيليجرام- إلى رفع كفاءة الإنتاج وتسريع عمليات التصنيع بشكل ملحوظ.

جاءت هذه الروبوتات كنتيجة لجهود شركة "Ubtech"، التي أعادت تهيئتها لتتوافق مع بيئات الإنتاج الصناعي، الميزة الأبرز لهذه الآلات هي قدرتها على العمل على مدار الساعة دون الحاجة لفترات توقف طويلة لإعادة الشحن، وبدلا من ذلك تم تجهيزها ببطاريات قابلة للإزالة يمكن للروبوتات استبدالها بشكل مستقل وفوري، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع، وفقا لما ذكره موقع "science.mail".

وتعتبر هذه الدفعة هي أول عملية تسليم جماعي من نوعها على الإطلاق، حيث تم إرسال أكثر من مئة روبوت إلى مصانع سيارات صينية بارزة لتنفيذ مهام محددة ضمن خطوط الإنتاج.

ويأتي هذا التطور التكنولوجي في الوقت الذي تشهد فيه العلامات التجارية الصينية نموا ملحوظا في السوق، حيث أشارت دراسات سابقة إلى أن علامات تجارية مثل “هافال” و"جيلي" و"شيري" تتمتع بأفضل "قيم متبقية"؛ مما يعني توقعات بأعلى أرباح مستقبلية عند إعادة بيع سياراتها.

واعتمدت هذه الدراسات على مقارنة أسعار السيارات المستعملة بعد مرور 3 سنوات بأسعار نفس الطرازات وهي جديدة في عام 2022، حيث برزت سيارة "هافال جوليون" كأكثر السيارات الصينية سيولة في السوق.