الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

نشر موقع صدى البلد أخبار السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر
قدمت ناتكو أحدث سيارة من علامة إكسيد الفاخرة في السوق المصري، وهي إكسيد LX موديل 2025 التي تأتي بتجهيزات فاخرة وتصميم عصري. السيارة تعتمد على محرك توربيني قوي مع مقصورة واسعة مزودة بشاشتين كبيرتين، وأنظمة أمان متقدمة مثل النقطة العمياء والكروز الذكي.
 

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة
اشتعلت المنافسة بين شيفروليه 400 وفورد 400 بعد طرح النسختين بمحركات قوية موجهة لعشاق الأداء. شيفروليه تقدم محركًا أعلى في العزم، بينما تعتمد فورد على تكنولوجيا تيربو محسّنة تمنح استجابة أسرع، مع اختلافات واضحة في الثبات واستهلاك الوقود.
بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027
تسربت صور جديدة لسيارة مرسيدس SL موديل 2027 تكشف عن تغيير شامل في الواجهة الأمامية مع شبك أعرض ومصابيح أكثر نحافة. المقصورة ستحصل على تحديثات رقمية شاملة، ومن المتوقع تقديمها بمحركات هجينة قوية.
 

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟
تلوث شمعات الإشعال (البوجيهات) يحدث غالبًا بسبب خلل في خليط الوقود والهواء أو تسريب زيت داخل غرفة الاحتراق، مما يؤدي إلى تسارع استهلاك البنزين وضعف السحب. تجاهل المشكلة قد يسبب تلفًا في المحرك على المدى الطويل.
 

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور
كشفت كيا رسميًا عن النسخة الأقوى Tasman X-Pro التي تأتي بتصميم هجومي ومصدات معززة ونظام تعليق للطرق الوعرة. تعتمد السيارة على محرك قوي ودفع رباعي ذكي، مما يجعلها منافسًا جديدًا في فئة البيك أب المغامرة.
 

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل
أكد تقرير حديث أن السيارات الكهربائية أصبحت تُباع أسرع من سيارات البنزين في سوق المستعمل لأول مرة، حيث تستغرق نحو 30 يومًا فقط لبيعها. هذا التحول يعود لانخفاض الأسعار وزيادة الثقة في البطاريات مقارنة بالسنوات السابقة.

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

احتفالية عيد البترول

عيد البترول.. عباس صابر: القطاع ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية

بتكليف من البابا.. الأنبا إرميا يستقبل أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية

رئيس جامعة قنا يفتتح المعرض الزراعي الثاني ويشارك في ندوة عن الجرائم الإلكترونية

رئيس جامعة قنا يفتتح المعرض الزراعي ويشارك في ندوة عن الجرائم الإلكترونية

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

