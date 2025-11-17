أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

قدمت ناتكو أحدث سيارة من علامة إكسيد الفاخرة في السوق المصري، وهي إكسيد LX موديل 2025 التي تأتي بتجهيزات فاخرة وتصميم عصري. السيارة تعتمد على محرك توربيني قوي مع مقصورة واسعة مزودة بشاشتين كبيرتين، وأنظمة أمان متقدمة مثل النقطة العمياء والكروز الذكي.



مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

اشتعلت المنافسة بين شيفروليه 400 وفورد 400 بعد طرح النسختين بمحركات قوية موجهة لعشاق الأداء. شيفروليه تقدم محركًا أعلى في العزم، بينما تعتمد فورد على تكنولوجيا تيربو محسّنة تمنح استجابة أسرع، مع اختلافات واضحة في الثبات واستهلاك الوقود.

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

تسربت صور جديدة لسيارة مرسيدس SL موديل 2027 تكشف عن تغيير شامل في الواجهة الأمامية مع شبك أعرض ومصابيح أكثر نحافة. المقصورة ستحصل على تحديثات رقمية شاملة، ومن المتوقع تقديمها بمحركات هجينة قوية.



ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

تلوث شمعات الإشعال (البوجيهات) يحدث غالبًا بسبب خلل في خليط الوقود والهواء أو تسريب زيت داخل غرفة الاحتراق، مما يؤدي إلى تسارع استهلاك البنزين وضعف السحب. تجاهل المشكلة قد يسبب تلفًا في المحرك على المدى الطويل.



بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كشفت كيا رسميًا عن النسخة الأقوى Tasman X-Pro التي تأتي بتصميم هجومي ومصدات معززة ونظام تعليق للطرق الوعرة. تعتمد السيارة على محرك قوي ودفع رباعي ذكي، مما يجعلها منافسًا جديدًا في فئة البيك أب المغامرة.



بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

أكد تقرير حديث أن السيارات الكهربائية أصبحت تُباع أسرع من سيارات البنزين في سوق المستعمل لأول مرة، حيث تستغرق نحو 30 يومًا فقط لبيعها. هذا التحول يعود لانخفاض الأسعار وزيادة الثقة في البطاريات مقارنة بالسنوات السابقة.