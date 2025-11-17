قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
عزة عاطف

في عالم محركات السيارات الكلاسيكية، يبرز محركا شيفروليه 400 وفورد 400 كأبرز أمثلة على محركات V8 صغيرة الكتلة من صناعة سبعينيات القرن الماضي. 

على الرغم من أنهما يقدمان سعة متقاربة تبلغ 400 بوصة مكعبة، إلا أن التصميم الداخلي والأبعاد الهندسية لكل منهما تختلف اختلافًا ملحوظًا، مما يمنح كل محرك شخصية أداء مميزة.

الاختلافات الهندسية الأساسية

صنعت بونتياك وشيفروليه، وهما جزء من جنرال موتورز، محرك 400 مع نسب أسطوانات إلى أشواط مشابهة، مع الحفاظ على بنية Small Block Chevrolet التقليدية. 

يعتمد المحرك على شوط أسطوانة يبلغ 3.75 بوصة، مع زيادة قطر الأسطوانات إلى 4.125 بوصة للوصول إلى سعة 400 بوصة مكعبة، وهو أقصى حد تقريبًا للمحركات الصغيرة التقليدية لشيفروليه.

من ناحية أخرى، استخدمت فورد نهجًا أكثر توازنًا، حيث بلغ قطر الأسطوانة 4 بوصات والشوط 4 بوصات أيضًا، ما جعل المحرك أطول وأكثر ارتفاعًا مقارنة بمحركات فورد صغيرة الكتلة الأخرى مثل 302 أو 351.

وبسبب طول الشوط، وصل ارتفاع سطح المحرك إلى 10.3 بوصة، ما يجعله قريبًا من محركات فورد متوسطة الكتلة، ويعطيه بعدًا هندسيًا مميزًا مقارنة بمحرك شيفروليه.

أبعاد الأسطوانات ومسافة المراكز

تبلغ مسافة أسطوانات محرك فورد 400 حوالي 4.38 بوصة، أي أقصر من مسافة أسطوانات شيفروليه 400 البالغة 4.40 بوصة، ما يمنح فورد محركًا أكثر تماسكًا في الحجم الإجمالي مقارنة بمحركاتها الأخرى صغيرة الكتلة. 

يجعل هذا القرب في الحجم فورد 400 مقاربًا جدًا لمحرك كليفلاند 351 من حيث السعة الإجمالية، مع الحفاظ على التصميم الداخلي المتناسق للشركة.

الأداء والقدرات

لم يُصنّف أي من المحركين على أنهما محركات عالية الأداء رسميًا، مع أنهما يمثلان أكبر محركات الكتلة الصغيرة التي صنعت على الإطلاق. 

ظهر كلا المحركين لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، وسجل محرك فورد 400 حوالي 158 حصانًا بحلول أواخر السبعينيات وفقًا لمجلة هوت رود. 

ومع بعض التعديلات وعمليات التخصيص، تمكن المحترفون من زيادة قوة المحرك بشكل كبير، مما أظهر مرونة التصميم وقدرته على التكيف مع احتياجات الأداء المختلفة.

على الرغم من التشابه في السعة بين محركي شيفروليه 400 وفورد 400، فإن الاختلافات في قطر الأسطوانات والشوط وارتفاع سطح المحرك تمنح كل منهما شخصية مختلفة في الأداء. 

حافظ محرك شيفروليه على التصميم التقليدي الصغير الكتلة مع زيادة قطر الأسطوانات، بينما اختارت فورد توازنًا أكثر مع شوط أطول وارتفاع أكبر، ما يجعل تجربة قيادة كل محرك مختلفة تمامًا رغم التشابه العددي في السعة.

شيفروليه 400 فورد 400 محركات V8 السيارات الكلاسيكية تاريخ السيارات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف يمنح حارس شباب الزمالك فرصة المشاركة مع الفريق الأول

أسامة فيصل

إعلاميض: الأهلي متمسك بضم أسامة فيصل.. واقتراب رحيل هذا اللاعب

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب رفقة محافظ الإسماعيلية يتفقدان إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز التنمية الشبابية بالسلام

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد