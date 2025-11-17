بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

تطرح كيا تاسمان X-Pro الجديد في فئة البيك أب المتوسطة، لتخوض منافسة مباشرة مع أسماء راسخة مثل فورد رينجر وميتسوبيشي ترّايتون وتويوتا هايلكس وإيسوزو دي-ماكس.

يأتي دخول كيا إلى هذا القطاع بعد أعوام من الانتظار، خصوصًا أن الشركة أصبحت اليوم في موقع متقدم على مستوى التصميم والابتكار، بعدما تحولت من “شركة تلاحق الآخرين” إلى “شركة تصنع الاتجاه”.

تصميم يقترب من سيارات المستقبل

تعكس كيا تاسمان X-Pro نفس الجرأة التصميمية التي طبقتها كيا في أحدث طرازاتها مثل Sportage وSorento وEV9 وK4 وEV4، حيث باتت سيارات كيا تبدو أقرب إلى نماذج اختبارية منها إلى سيارات إنتاج.



يساعد هذا التوجه الجريء السيارة على لفت الأنظار في فئة يغلب عليها الطابع العملي، لكنه أيضًا يجعل التصميم يقترب من الخط الفاصل بين الابتكار والمبالغة، وهو ما دفع بعض المراقبين لوصف كيا تاسمان بأنها واحدة من أكثر سيارات كيا “جرأة زائدة عن الحد” في السنوات الأخيرة.

مقصورة تتفوق على المنافسين بفارق كبير

تتميز تاسمان X-Pro بمقصورة تعتبر الأفضل في فئتها من حيث جودة الخامات وتنظيم لوحة القيادة وسهولة الاستخدام.

تجمع الداخلية بين التكنولوجيا الحديثة والراحة، مع شاشة مركزية كبيرة، وخيارات واسعة لأنظمة الاتصال، وتفاصيل تصميمية تمنح الركاب إحساسًا بسيارة SUV فاخرة أكثر من كونها بيك أب مخصصة للعمل الشاق.

هذا المستوى من الرفاهية داخل بيك أب متوسطة الحجم يمثل نقلة مهمة في توجه كيا، ويضع تاسمان في موقع قوي أمام المنافسين التقليديين.

تأتي تاسمان بمحرك فعّال يقدم قوة مناسبة لفئتها، ما يجعلها قادرة على التعامل مع المهام اليومية والطرق الوعرة وتحمّل الأوزان بشكل مريح.

يعتبر الأداء العام متوازنًا، مع تجاوب جيد لناقل الحركة وثبات واضح على السرعات المختلفة، ليؤكد أن كيا لم تبخل على طرازها الجديد بأي من عناصر القوة الأساسية في سيارات البيك أب.

رغم قوة المقصورة والمحرك، يتفق معظم المراجعين على أن أكبر عيوب Tasman X-Pro يتمثل في شكل الجزء الخلفي، والذي بدا غير متناغم مع واجهتها الأمامية العصرية.

فقد أخذت كيا خطوة جريئة في الخطوط الخلفية، لكنها لم تنجح هذه المرة في تحقيق التوازن المطلوب، ما جعل المؤخرة تبدو أقل جاذبية مقارنة ببقية التصميم.

قد لا يؤثر هذا التفصيل على الأداء، لكنه يؤثر على الانطباع البصري العام، خاصة في فئة تعتمد بشكل كبير على سمعة التصميم القوي والمتجانس.

على الرغم من هذا العيب البارز، يبقى ظهور Tasman X-Pro دليلًا على أن كيا أصبحت لاعبًا قويًا في جميع الفئات، بما فيها الفئات التي كانت بعيدة عنها تاريخيًا.

يمهد هذا الطراز الطريق أمام كيا لترسيخ وجودها في سوق البيك أب العالمي، ويجعل المنافسة أكثر إثارة في السنوات المقبلة.