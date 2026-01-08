آخر تتويج للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

تتجه الأنظار إلى منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تشهد حضور عدد من المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في القارة السمراء، إلى جانب منتخبات تطمح لكتابة صفحة جديدة في سجل البطولات.

ويُعد منتخب ساحل العاج صاحب أحدث تتويج بين المنتخبات المتأهلة، بعدما حصد لقب النسخة الأخيرة عام 2023، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج القارية.

ويأتي منتخب السنغال في المرتبة التالية، بعدما تُوّج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2021، محققًا أول ألقابه في تاريخه، فيما يحمل المنتخب الجزائري لقب نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، بعد مشوار مميز توّجه بالفوز في النهائي.

أما منتخب الكاميرون، فكان آخر تتويج له بالبطولة عام 2017، معززًا مكانته كأحد أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ المسابقة، بينما يعود آخر لقب لمنتخب نيجيريا إلى نسخة 2013.

ويظل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعيدًا عن منصة التتويج منذ عام 2010، في حين يعود آخر تتويج لمنتخب المغرب إلى نسخة 1976.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب مالي منافسات ربع النهائي بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي، إذ لم يسبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، ويسعى لاستغلال النسخة الحالية لكسر العقدة وكتابة اسمه بين الأبطال.