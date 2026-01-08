قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
آخر تتويج للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تشهد حضور عدد من المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في القارة السمراء، إلى جانب منتخبات تطمح لكتابة صفحة جديدة في سجل البطولات.

ويُعد منتخب ساحل العاج صاحب أحدث تتويج بين المنتخبات المتأهلة، بعدما حصد لقب النسخة الأخيرة عام 2023، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج القارية.

ويأتي منتخب السنغال في المرتبة التالية، بعدما تُوّج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2021، محققًا أول ألقابه في تاريخه، فيما يحمل المنتخب الجزائري لقب نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، بعد مشوار مميز توّجه بالفوز في النهائي.

أما منتخب الكاميرون، فكان آخر تتويج له بالبطولة عام 2017، معززًا مكانته كأحد أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ المسابقة، بينما يعود آخر لقب لمنتخب نيجيريا إلى نسخة 2013.

ويظل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعيدًا عن منصة التتويج منذ عام 2010، في حين يعود آخر تتويج لمنتخب المغرب إلى نسخة 1976.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب مالي منافسات ربع النهائي بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي، إذ لم يسبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، ويسعى لاستغلال النسخة الحالية لكسر العقدة وكتابة اسمه بين الأبطال.

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

وزارة الداخلية

شائعات إخـ وانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام

سارة خليفة

تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات لجلسة 1 فبراير لاستكمال المرافعة

سارة خليفة

دفاع أحد المتهمين في تصنيع المخدرات: موكلي عنده اضطراب.. والقاضي يرد: دخله إيه بالقضية

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

