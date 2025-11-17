قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
عزة عاطف

تعد شمعات الاحتراق عنصرًا أساسيًا في أداء أي محرك بنزين، ومع ذلك يمكن أن تتعرض للتلف أو ما يعرف بـ الـFouling حتى في السيارات التي تحصل على الصيانة الدورية. 

يؤدي هذا التلف إلى تراجع واضح في جودة التشغيل، بدءًا من اهتزازات المحرك والتقطيع، وصولًا إلى فقدان القوة وارتفاع استهلاك الوقود.

كيف يحدث تلف شمعات الاحتراق؟

تشير خبرات ورش الصيانة وشركات قطع الغيار إلى أن شمعات الاحتراق يمكن أن تتلف نتيجة سوء الاحتراق أو دخول مواد غير مرغوبة إلى غرفة الاحتراق. 

وتوضح Champion Auto Parts أن تلوث الشمعة بزيت المحرك هو أحد أكثر الأسباب شيوعًا، حيث ينتج عن تسرب الزيت إلى داخل غرفة الاحتراق بسبب ضعف في حلقات المكبس أو تآكل جدران الأسطوانة.

عندما يلامس الزيت سن الشمعة، يغطي سطحها بطبقة لزجة تمنع الشرارة من العمل بكفاءة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الاشتعال الصحيح داخل الأسطوانة.

صور مختلفة للتلف.. وكل منها يكشف مشكلة في المحرك

لا يحدث تلف شمعات الاحتراق بشكل واحد، بل يظهر بعدة أشكال تشير كل منها إلى مشكلة مختلفة داخل المحرك. 

فقد تظهر ترسبات كربونية سوداء نتيجة الاحتراق غير الكامل أو خلل في خليط الهواء والوقود. 

وفي حالات أخرى قد تتشكل ترسبات رمادية أو بيضاء تُعرف بترسبات الرماد، وغالبًا ما تكون مرتبطة باستخدام إضافات وقود أو زيت غير مناسبين.

أما تلف الشمعة بسبب الزيت فيكون واضحًا من خلال طبقة زيتية سوداء لامعة على الطرف المعدني، وهو أخطر أنواع التلف لأنه يكشف عن مشكلة ميكانيكية حقيقية داخل المحرك.

هل يشير التلف إلى ضرورة تغيير الشمعات؟

إضافة إلى التلف الطبيعي الناتج عن العمر الافتراضي، فإن ظهور الترسبات على الشمعات يعد علامة قوية على أن وقت التغيير قد حان. 

فشمعات الاحتراق المتسخة لا تؤثر فقط على جودة التشغيل، بل ترفع أيضًا استهلاك الوقود وتزيد من انبعاثات العادم وتؤدي إلى إجهاد إضافي على مكونات المحرك.

تلف شمعات الاحتراق يمكن أن يحدث نتيجة إهمال الصيانة أو لأسباب داخلية غير متوقعة داخل المحرك. 

لذلك ينصح بالكشف الدوري على الشمعات وفحص حالة خليط الوقود والزيت وضغط الأسطوانات، لتجنب الأعطال المكلفة وضمان أداء قوي وسلس للمحرك.

