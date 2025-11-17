بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

شهد سوق السيارات المستعملة في 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 5% ليصل متوسط السعر إلى 31,067 دولار.

ورغم أن وتيرة المبيعات تراجعت لأدنى مستوى خلال 8 سنوات، فإن هذا التباطؤ لم ينعكس على مبيعات السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية الأسرع بيعًا

تفوقت السيارات الكهربائية على منافساتها المزودة بمحركات البنزين، بعدما سجلت متوسط 34 يومًا فقط لتغيير الملكية، وهو معدل أسرع من أي فئة أخرى في السوق.

كما أن أكثر من نصف قائمة أسرع 19 سيارة مبيعًا جاءت من الطرازات الكهربائية والهجينة، مما يؤكد التحول الواضح في سلوك المستهلكين.

انتعاش بعد سنوات من التقلبات

بعد أن شهد السوق طفرة غير مسبوقة عقب 2019 بسبب نقص المعروض أثناء الجائحة، عادت الأسعار للانخفاض في 2023.

لكن منذ ذلك الحين بدأ السوق يستعيد نشاطه تدريجيًا، مع ارتفاع الطلب ومتوسطات الأسعار، وعودة الاهتمام القوي بالسيارات الكهربائية تحديدًا.

تشير بيانات Edmunds إلى أن السيارات الكهربائية في سوق المستعمل لا تزال تحقق دورات بيع أسرع من جميع أنواع محركات الوقود الأخرى.

في الربع الثالث من 2025، بلغ متوسط “أيام التدوير” (Days to Turn) للسيارات الكهربائية نحو 34 يومًا، مقارنة بـ 43 يومًا للسيارات التي تعمل بالبنزين.

هذا الأداء استثنائي خاصة أن متوسط السعر لكل سيارة مستعملة من هذا العمر (حوالي 3 سنوات) وصل إلى 31,067 دولارًا – أي بزيادة 5٪ مقارنة بالعام السابق.

كما أن التركيبة العالمية في مخزون EVs المستعملة تُظهر أنها محدودة، إذ تبلغ حصّتها نحو 1.6٪ فقط من السيارات المستعملة بعمر 3 سنوات، مما يزيد من إقبال المشترين على كل وحدة متاحة.

إلى جانب ذلك، تكشف بيانات من Electrek أن غالبية السيارات الكهربائية المستعملة تُباع في نطاق سعري بين 20,000 و 30,000 دولار، ما يجعلها جذابة جدًا لمن يبحث عن مزيج بين التكنولوجيا المتقدمة والتكلفة المنخفضة.

هذا التزايد في الطلب الزخم على السيارات الكهربائية المستعملة دفع التجار والموزعين لتسريع دوران مخزونهم من هذه السيارات، في حين أن المشترين يجدون قيمة واضحة: سيارات كهربائية متقدمة بسعر يعادل تقريبًا نصف سعرها الجديد في بعض الطرازات مثل تسلا موديلات S و3 وY.