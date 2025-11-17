طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

طرحت شركة إكسيد مصر الجيل الجديد من سيارتها إكسيد LX، والتي تأتي بتجهيزات فاخرة وتقنيات متقدمة لتقدم تجربة قيادة تلبي تطلعات المستهلك المصري.

أسعار فئات إكسيد LX الجديدة

طرحت إكسيد سيارتها بفئتين رئيسيتين:

فئة Comfort بسعر 1,190,000 جنيه.

فئة Luxury بسعر 1,340,000 جنيه.

مواصفات إكسيد LX بخيارات محرك متعددة

تعتمد EXEED LX على خيارين من المحركات يقدمان مستويات مختلفة من القوة والاستجابة.

الفئة Comfort مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات.

أما الفئة Luxury فتعتمد على محرك 1.6 لتر تيربو ينتج 197 حصانًا وعزم 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، مما يضمن توازنًا مناسبًا بين الأداء والراحة سواء في القيادة داخل المدن أو على الطرق السريعة.

تصميم أصغر مقارنة بـ إكسيد RX

تأتي السيارة بأبعاد 4533 مم للطول، و1848 مم للعرض، و1699 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات 2670 مم، ما يمنحها توازنًا رائعًا بين الثبات والأناقة.

وتتوفر بخيارات ألوان متعددة تشمل Exeed White، Havana Gray، Aviation Silver، Bloodstone Red، وPearl Cream.

مقصورة فاخرة بتقنيات ذكية

تمنح المقصورة الداخلية إحساسًا واضحًا بالفخامة العملية، حيث تعتمد فئة Comfort على مقصورة بلون أسود فاخر، بينما تحصل فئة Luxury على توليفة بين Black Gold & Blue Gray الراقية.

تشمل التجهيزات الداخلية شاشتين بقياس 12.3 بوصة بتصميم C-Shape، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي من Sony بثمانية مكبرات، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وشحن لاسلكي سريع، وتكييف ثنائي المناطق.

تعزز EXEED LX مكانتها ضمن فئة السيارات الذكية من خلال منظومة أمان متكاملة تشمل:

التحكم الذكي في السرعة ACC،

الفرملة التلقائية AEB،

التحذير من التصادم FCW،

أنظمة التحذير والحفاظ على المسار LDW وLKA،

مراقبة النقطة العمياء BSD،

أنظمة المساعدة في الزحام TJA وELK،

إضافة إلى كاميرات محيطية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية توفر رؤية كاملة وثقة أعلى أثناء القيادة.

قال "يحيى عبد القدوس" المدير العام لشركة إكسيد مصر بمناسبة إطلاق إكسيد LX إنه على مدار العام ونصف الماضيين شهد سوق السيارات في مصر دخول العديد من العلامات الصينية التي تفهمت المستهلك المصري وقدمت ما يلبي احتياجاته من تقنيات تكنولوجية ومواصفات فنية عالية الجودة كما نفعل في إكسيد LX التي تمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الشركة داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن السيارة تقدم مزيجًا متكاملًا من الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها تجربة متقدمة تتماشى مع توقعات العملاء الباحثين عن الجودة والابتكار".