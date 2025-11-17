قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
عزة عاطف

طرحت شركة إكسيد مصر الجيل الجديد من سيارتها إكسيد LX، والتي تأتي بتجهيزات فاخرة وتقنيات متقدمة لتقدم تجربة قيادة تلبي تطلعات المستهلك المصري. 

أسعار فئات إكسيد LX الجديدة

طرحت إكسيد سيارتها بفئتين رئيسيتين:

  • فئة Comfort بسعر 1,190,000 جنيه. 
  • فئة Luxury بسعر 1,340,000 جنيه. 

مواصفات إكسيد LX بخيارات محرك متعددة

تعتمد EXEED LX على خيارين من المحركات يقدمان مستويات مختلفة من القوة والاستجابة.

الفئة Comfort مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات.

أما الفئة Luxury فتعتمد على محرك 1.6 لتر تيربو ينتج 197 حصانًا وعزم 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، مما يضمن توازنًا مناسبًا بين الأداء والراحة سواء في القيادة داخل المدن أو على الطرق السريعة.

تصميم أصغر مقارنة بـ إكسيد RX

تأتي السيارة بأبعاد 4533 مم للطول، و1848 مم للعرض، و1699 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات 2670 مم، ما يمنحها توازنًا رائعًا بين الثبات والأناقة.

وتتوفر بخيارات ألوان متعددة تشمل Exeed White، Havana Gray، Aviation Silver، Bloodstone Red، وPearl Cream. 

مقصورة فاخرة بتقنيات ذكية

تمنح المقصورة الداخلية إحساسًا واضحًا بالفخامة العملية، حيث تعتمد فئة Comfort على مقصورة بلون أسود فاخر، بينما تحصل فئة Luxury على توليفة بين Black Gold & Blue Gray الراقية.

تشمل التجهيزات الداخلية شاشتين بقياس 12.3 بوصة بتصميم C-Shape، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي من Sony بثمانية مكبرات، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وشحن لاسلكي سريع، وتكييف ثنائي المناطق.

تعزز EXEED LX مكانتها ضمن فئة السيارات الذكية من خلال منظومة أمان متكاملة تشمل:

  • التحكم الذكي في السرعة ACC،
  • الفرملة التلقائية AEB،
  • التحذير من التصادم FCW،
  • أنظمة التحذير والحفاظ على المسار LDW وLKA،
  • مراقبة النقطة العمياء BSD،
  • أنظمة المساعدة في الزحام TJA وELK،
  • إضافة إلى كاميرات محيطية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية توفر رؤية كاملة وثقة أعلى أثناء القيادة.

قال "يحيى عبد القدوس" المدير العام لشركة إكسيد مصر بمناسبة إطلاق إكسيد LX إنه على مدار العام ونصف الماضيين شهد سوق السيارات في مصر دخول العديد من العلامات الصينية التي تفهمت المستهلك المصري وقدمت ما يلبي احتياجاته من تقنيات تكنولوجية ومواصفات فنية عالية الجودة كما نفعل في إكسيد LX التي تمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الشركة داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن السيارة تقدم مزيجًا متكاملًا من الفخامة  والتكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها تجربة متقدمة تتماشى مع توقعات العملاء الباحثين عن الجودة والابتكار".

إكسيد LX سعر إكسيد LX إكسيد LX موديل 2025 أسعار السيارات سيارات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف يمنح حارس شباب الزمالك فرصة المشاركة مع الفريق الأول

أسامة فيصل

إعلاميض: الأهلي متمسك بضم أسامة فيصل.. واقتراب رحيل هذا اللاعب

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب رفقة محافظ الإسماعيلية يتفقدان إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز التنمية الشبابية بالسلام

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد