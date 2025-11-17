بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

تستعد مرسيدس لإطلاق النسخة المحسنة من طراز AMG SL موديل 2027 بعد أربع سنوات من ظهور الجيل الحالي في 2021، حيث تعمل الشركة الألمانية على إعطاء السيارة الرياضية الفاخرة ملامح أكثر حدّة مع الحفاظ على روحها الكلاسيكية.

كشفت اللقطات التجسسية الأخيرة بوضوح أن مرسيدس قررت المراهنة على “الحضور القوي” عبر زيادة حجم الشبك الأمامي، في خطوة تتماشى مع لغة التصميم الجديدة التي ستتبناها الشركة خلال الأعوام المقبلة.

تصميم خارجي أكثر قوة عبر شبك Panamericana أكبر

أبرز ما يلفت الانتباه في النسخة المحسنة هو اعتماد شبك Panamericana أكبر حجمًا وأكثر ارتفاعًا، وهو نفس الاتجاه الذي ظهرت ملامحه على GLC EV وعلى الرسومات التشويقية لطرازات C-Class EV القادمة، إضافة إلى مفهوم Vision Iconic الذي أكد أن مرسيدس تتجه نحو هويات أمامية ضخمة ومهيمنة.

لا تتوقف التحديثات البصرية عند الشبك، إذ تظهر أيضًا لمسات خفيفة في تصميم الصدامين الأمامي والخلفي، مع فتحات تهوية أعرض تمنح السيارة روحًا أكثر هجومية دون المساس بانسيابيتها الشهيرة.

الحفاظ على محرك V8 بجينات AMG مع احتمالات زيادة القوة

رغم التغييرات الخارجية، لا تخطط مرسيدس لإجراء تحول جذري في منظومة الدفع.

فقد أكدت مصادر داخلية أن السيارة ستستمر في استخدام محرك V8 سعة 5.5 لتر توين تيربو في نسخة SL63، وهو المحرك الذي تمتاز به سيارات AMG عالية الأداء.

وترجح التسريبات أن مرسيدس قد ترفع القوة بشكل طفيف لتحسين الاستجابة وتقديم أداء أكثر شراسة يتناسب مع الهوية الأكثر عدوانية للتصميم الجديد، خاصة أن المنافسة في فئة السيارات الرياضية الفاخرة باتت أشد من أي وقت مضى.

تؤكد التغييرات التي تطبقها الشركة على SL 2027 انطلاق إستراتيجية تصميمية تعتمد على الشبكات الأمامية الكبيرة كعنصر بصري أساسي يعزز الفخامة وإحساس القوة.

هذا التوجه ليس مجرد تعديل شكلي، بل جزء من رؤية مرسيدس لتوحيد ملامح طرازاتها الكهربائية والبنزينية على حد سواء، مع مزج الطابع الكلاسيكي الذي يميز قسم AMG بروح عصرية أكثر تطورًا.

من الواضح أن مرسيدس تحاول الحفاظ على مكانة SL كواحدة من أهم سيارات الجراند تور الكلاسيكية في العالم، عبر تقديم مزج بين الفخامة والتكنولوجيا والأداء.

فالتحديثات ليست ثورية، لكنها مدروسة وتستهدف تعزيز حضور السيارة على الطرق وجاذبيتها لدى عشاق الفئة الذين يبحثون عن شخصية رياضية راقية دون التفريط في تجربة القيادة المريحة.