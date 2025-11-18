سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

تحدثت الإعلامية الكبيرة سهير جودة عن التحديات التى تتواجد فى المجال الإعلامي حاليا.

وقالت سهير جودة خلال لقائها مع موقع “صدى البلد” على هامش حضور الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تحرص على حضور فعاليات المهرجان، وتستمتع بمشاهدة الأفلام المشاركة فى المهرجان، خاصة فيلم “المهاجر” الذي شارك هذا العام بنسخته المرممة.

وقالت سهير جودة، إنها لم تواجه أي تحديات خلال مشوارها الإعلامي، وأن المجال الإعلامي حاليا أصبح مليئا بالتحديات والمناخ العام لم ينال إعجابها.

سهير جودة توجه رسالة للشباب المقبل على الإعلام

وعن النصيحة التى وجهتها للشباب المقبل على العمل فى المجال الإعلامي ، قالت سهير جودة إن الشباب الذي يتمنى أن يعمل فى المجال الإعلامي يجب عليه الاجتهاد والعمل على نفسه والإصرار فى تحقيق هدفه ويتحلى بالصبر.

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة

وعن هواياتها المفضلة بعيدا عن العمل، قالت سهير جودة إنها تحرص على ممارسة الرياضة يوميا، ولا تملك الوقت لفعل أشياء أخرى بعيدا عن العمل.