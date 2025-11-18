قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

سهير جودة
سهير جودة
تقى الجيزاوي

تحدثت الإعلامية الكبيرة سهير جودة عن التحديات التى تتواجد فى المجال الإعلامي حاليا.

وقالت سهير جودة خلال لقائها مع موقع “صدى البلد” على هامش حضور الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تحرص على حضور فعاليات المهرجان، وتستمتع بمشاهدة الأفلام المشاركة فى المهرجان، خاصة فيلم “المهاجر” الذي شارك هذا العام بنسخته المرممة.

 وقالت سهير جودة، إنها لم تواجه أي تحديات خلال مشوارها الإعلامي، وأن المجال الإعلامي حاليا أصبح مليئا بالتحديات والمناخ العام لم ينال إعجابها.

سهير جودة توجه رسالة للشباب المقبل على الإعلام

وعن النصيحة التى وجهتها للشباب المقبل على العمل فى المجال الإعلامي ، قالت سهير جودة إن الشباب الذي يتمنى أن يعمل فى المجال الإعلامي يجب عليه الاجتهاد والعمل على نفسه والإصرار فى تحقيق هدفه ويتحلى بالصبر.

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة

وعن هواياتها المفضلة بعيدا عن العمل، قالت سهير جودة إنها تحرص على ممارسة الرياضة يوميا، ولا تملك الوقت لفعل أشياء أخرى بعيدا عن العمل.

سهير جودة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم المهاجر

