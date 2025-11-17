قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي
مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية
أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عبد العزيز جمال

يُفاجئ البعض بوجود خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بعد عملية الشحن مباشرة، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات، خصوصًا لدى أصحاب الشقق المغلقة التي لا تُستهلك فيها الكهرباء فعليًا.

أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

في هذا التقرير نوضح بالتفصيل الأسباب التي تقف وراء خصم الرصيد من العدادات مسبوقة الدفع، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 378 جنيهًا.

خصم الأقساط الشهرية للعدادات

تبدأ أولى حالات الخصم عند المواطنين الذين يفضلون تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنظام التقسيط، سواء عند التركيب لأول مرة أو عند استبدال العدادات القديمة الميكانيكية. 
 

شحن عداد الكهرباء

ففي حال اختيار نظام التقسيط على 24 شهرًا، يتم خصم القسط الشهري مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر دون تدخل من العميل. هذه العملية تتم بشكل آلي لتسديد مستحقات تركيب العداد الجديد.

خصم المتأخرات وجدولة السداد

أما الحالة الثانية فتتعلق بخصم المتأخرات المالية على المشتركين، حيث قد يكون لدى المواطن مبالغ مستحقة لم تسدد سابقًا. 

في هذه الحالة، تقوم شركة الكهرباء بجدولة تلك المبالغ على أقساط شهرية تتناسب مع متوسط استهلاكه، ويتم خصم قيمة القسط المتفق عليه تلقائيًا من الرصيد في بداية كل شهر لضمان سداد المتأخرات دون تأخير.

فروق الشرائح وارتفاع التكلفة مع زيادة الاستهلاك

ثالث الأسباب وأكثرها شيوعًا بين المستهلكين هو ما يعرف بفرق الشرائح، فعند تجاوز استهلاك المواطن 100 كيلو وات شهريًا والدخول إلى الشريحة الثالثة، يتم خصم فروق مالية إضافية قد تصل إلى 22 جنيهًا، حيث يُحتسب الكيلو وات الواحد بسعر 95 قرشًا بدلًا من الأسعار الأقل في الشرائح السابقة.

ولتوضيح ذلك، إذا استهلك المواطن 50 كيلو وات تُحسب التكلفة 34 جنيهًا مضافًا إليها جنيه مصروفات خدمة ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا، أما إذا وصل الاستهلاك إلى 100 كيلو وات فتبلغ التكلفة 73 جنيهًا، وعند الدخول إلى الشريحة الثالثة (من 101 كيلو وات فأكثر) يصبح المبلغ 95 جنيهًا، ويُخصم الفرق تلقائيًا. 

ومع زيادة الاستهلاك إلى أكثر من 650 كيلو وات، يمكن أن يصل الخصم إلى نحو 378 جنيهًا كفروق شرائح وفق آلية الحساب الجديدة.
 

عداد الكهرباء

خصم تلقائي للمنازل المغلقة

ومن الحالات التي تثير دهشة المواطنين، خصم مبالغ حتى في المنازل المغلقة التي لا تُستخدم فعليًا. 

فوفقًا لنظام العدادات مسبوقة الدفع، يتم خصم مبلغ ثابت يبلغ 9 جنيهات شهريًا حتى في حالة عدم وجود استهلاك، وهو ما يُعرف باسم “المقروء بصفر”، ويُعد هذا المبلغ ضمن مصاريف الخدمة الأساسية لضمان استمرار تفعيل العداد وعدم توقفه.

رسوم خدمة العملاء الشهرية

الحالة الخامسة تتعلق برسوم خدمة العملاء الشهرية، والتي تُخصم تلقائيًا في نهاية كل شهر بناءً على شريحة الاستهلاك.

وتتدرج الرسوم على النحو التالي:

  • جنيه واحد من 0 إلى 50 كيلو وات
  • جنيهان من 51 إلى 100 كيلو وات
  • 6 جنيهات من 0 إلى 200 كيلو وات
  • 11 جنيهًا من 201 إلى 350 كيلو وات
  • 15 جنيهًا من 351 إلى 650 كيلو وات
  • 25 جنيهًا من 651 إلى 1000 كيلو وات
  • 40 جنيهًا في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات

الرسوم والدمغات المقررة

أما السبب السادس فيعود إلى الرسوم الإضافية والدمغات القانونية المفروضة على جميع المشتركين، حيث تخصم شهريًا بشكل تلقائي من الرصيد بعد الشحن، وتدرج هذه المبالغ ضمن بنود الاشتراك الرسمية التي يقر بها المواطن عند التعاقد مع شركة الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء 

وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة وتشمل تقسيمات واضحة للاستهلاك المنزلي لضمان العدالة في التوزيع والدعم. 

وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

- الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا

- الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات - بدون دعم): 210 قروش

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا

أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع خصم الأقساط الشهرية للعدادات خصم المتأخرات وجدولة السداد فروق الشرائح رسوم خدمة العملاء الشهرية أسعار شرائح الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المرأة

أستاذ بالأزهر يوضح معنى حديث "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ ثلث ديتها"

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية ينظم ندوة تثقيفية حول صحة العقيدة وصحة العمل

ندوة البحوث الإسلامية

ندوة البحوث الإسلامية تسلط الضوء على مفهوم الحرية المسئولة ودورها في بناء الحضارة

بالصور

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام مديرية الصحة بالزقازيق

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد