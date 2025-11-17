قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة
الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين
قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت

عمر خيرت
عمر خيرت
هاني حسين

أكدت نيفين نظيف، مديرة الإعلام بالشركة المسؤولة عن إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، أن حالته الصحية في تحسن مستمر بعد تعرضه لنزلة شعبية شديدة نتيجة ضغوط الحفلات وفترة أعمال مضغوطة.

وأوضحت نيفين نظيف، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموسيقار عمر خيرت دخل العناية المركزة لمدة يوم واحد قبل نقله إلى غرفة عادية في المستشفى، متوقعة خروجه غدًا، بعد تحسن نسبة الأكسجين التي كانت منخفضة جدًا وتم التعامل معها سريعًا.

وأشارت نيفين نظيف، إلى أن العائلة المقربة هي من تزوره حاليًا، مع تحديد الزيارات للحد الأدنى، مشددة على أن إلغاء الحفلات مؤقت لحين تعافيه الكامل، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني بداية الشهر المقبل.

وشددت نيفين نظيف، على أن الأطباء أكدوا إمكانية استئناف الحفلات من الشهر القادم، مشيرة إلى شكر عمر خيرت لكل من اطمأن عليه من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعواتهم له.

