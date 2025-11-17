متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت

أكدت نيفين نظيف، مديرة الإعلام بالشركة المسؤولة عن إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، أن حالته الصحية في تحسن مستمر بعد تعرضه لنزلة شعبية شديدة نتيجة ضغوط الحفلات وفترة أعمال مضغوطة.

وأوضحت نيفين نظيف، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموسيقار عمر خيرت دخل العناية المركزة لمدة يوم واحد قبل نقله إلى غرفة عادية في المستشفى، متوقعة خروجه غدًا، بعد تحسن نسبة الأكسجين التي كانت منخفضة جدًا وتم التعامل معها سريعًا.

وأشارت نيفين نظيف، إلى أن العائلة المقربة هي من تزوره حاليًا، مع تحديد الزيارات للحد الأدنى، مشددة على أن إلغاء الحفلات مؤقت لحين تعافيه الكامل، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني بداية الشهر المقبل.

وشددت نيفين نظيف، على أن الأطباء أكدوا إمكانية استئناف الحفلات من الشهر القادم، مشيرة إلى شكر عمر خيرت لكل من اطمأن عليه من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعواتهم له.