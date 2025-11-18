ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين



كشف الناقد الرياضي وليد ماهر عن انتشار استخدام منتج النيكوتين بشكل واسع بين الشباب ولاعبي كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن الأمر تحوّل إلى “موضة” في الأوساط الرياضية، وسط غياب واضح للرقابة.

وقال ماهر في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن النيكوتين أصبح منتجًا شائعًا رغم كونه بلا دخان، مشيرًا إلى أن تركيزه يختلف من منتج لآخر، وهو ما يجعله مصدر قلق لدى المتخصصين.

وأوضح أن عددًا من اللاعبين يستخدمون النيكوتين بهدف تقليل القلق والتوتر وزيادة التركيز، مؤكدًا أنه لا يحتوي على مواد منشطة ولا يُعد محظورًا.

وأضاف: “بعض الأجهزة الطبية والفنية داخل الأندية على علم باستخدام اللاعبين للنيكوتين، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المنتجات المجهولة المصدر التي لا يمكن التأكد من سلامتها”.

وفجّر ماهر مفاجأة مدوية بقوله إن هناك 15 لاعبًا في نادٍ جماهيري يستخدمون النيكوتين بشكل منتظم، مؤكدًا أن انتشار الظاهرة أصبح يستدعي تحركًا من إدارات الأندية والجهات المسؤولة للحفاظ على صحة اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية.