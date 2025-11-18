قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها
بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين

دورى نايل
دورى نايل
رباب الهواري


كشف الناقد الرياضي وليد ماهر عن انتشار استخدام منتج النيكوتين بشكل واسع بين الشباب ولاعبي كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن الأمر تحوّل إلى “موضة” في الأوساط الرياضية، وسط غياب واضح للرقابة.

وقال ماهر في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن النيكوتين أصبح منتجًا شائعًا رغم كونه بلا دخان، مشيرًا إلى أن تركيزه يختلف من منتج لآخر، وهو ما يجعله مصدر قلق لدى المتخصصين.

وأوضح أن عددًا من اللاعبين يستخدمون النيكوتين بهدف تقليل القلق والتوتر وزيادة التركيز، مؤكدًا أنه لا يحتوي على مواد منشطة ولا يُعد محظورًا.

وأضاف: “بعض الأجهزة الطبية والفنية داخل الأندية على علم باستخدام اللاعبين للنيكوتين، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المنتجات المجهولة المصدر التي لا يمكن التأكد من سلامتها”.

وفجّر ماهر مفاجأة مدوية بقوله إن هناك 15 لاعبًا في نادٍ جماهيري يستخدمون النيكوتين بشكل منتظم، مؤكدًا أن انتشار الظاهرة أصبح يستدعي تحركًا من إدارات الأندية والجهات المسؤولة للحفاظ على صحة اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية.

دورى نايل اخبار الدورى المصرى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسن المستكاوي: لا نلعب كرة تليق بالمستوى الدولي.. ورغم ذلك أنا مع منتخب مصر

منتخب مصر الثانى

منتخب مصر الثاني: تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين للمشاركة في كأس العرب.. والقائمة النهائية خلال أيام

أحمد قندوسي

وكيل أحمد قندوسي يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الزمالك

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد